"Гамид хочет играть в премьер-лиге. Еще весной мы говорили, что хотим поменять клуб — какой результат бы не сложился. И сейчас хотим поменять клуб. "Уфа", как я понимаю, выставила большой запрос в плане трансфера. Руководство клуба считает, что Гамид стоит таких денег. Может, "Уфа" хочет большую сумму. Мне кажется, что рынок сейчас другой, цены другие", - приводит слова Агаларова-старшего "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация, что фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере. Кроме того, сообщалось, что у нападающего нет предложений от зарубежных команд и российских топ-клубов.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это "Уфа", за которую выступает Агаларов, вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за место в лиге "Оренбургу" (2:2; 1:2).
Отец Агаларова: Гамид хочет играть в РПЛ, но "Уфа" выставила большую сумму
Руслан Агаларов, отец форварда "Уфы" Гамида Агаларова, прокомментировал будущее своего сына.
Фото: ФК "Уфа"