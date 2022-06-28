"Для Романа "Спартак" будет очень хорошим приобретением. Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы "Спартак" занимал 9-10 места. Он будет стараться сделать так, чтоб команда занимала первое место и составила конкуренцию "Зениту". Он с лондонским клубом выиграл почти все. Если Абрамович купит "Спартак", то для красно-белых это будет грандиозное событие", - цитирует Канчельскиса "Metaratings".
Сегодня появилась информация, что у "Спартака" может смениться владелец. Сообщалось, что клуб может выкупить компания "Евраз", главным акционером которой является Роман Абрамович.
Также недавно стало известно, что Леонид Федун покинул пост вице-президента "Лукойла", однако нынешний президент "Спартака" заявил, что несмотря на это продолжит участвовать в жизни клуба.
"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
Канчельскис: если Абрамович купит "Спартак", то для красно-белых это будет грандиозное событие
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что компания "Евраз", акционером которой является Роман Абрамович, может выкупить "Спартак".
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