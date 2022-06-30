Ранее в СМИ сообщили, что Геркус будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью "автозаводцев".
"Ведем переговоры с Геркусом, хотим усилить менеджерский состав. Геркус, возможно, будет гендиром и займется стратегическим развитием. Он программу будет разрабатывать. Вопрос с его подписанием почти решен, но договор еще не подписан", - сказал Менжинский.
Илья Геркус с 2016 по 2018 год занимал должность президента "Локомотива". Также специалист работал в "Зените".
"Торпедо" по итогам прошлого сезона стало победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получило путевку в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В первом матче после возвращения в высший дивизион российского футбола "автозаводцы" на своем поле примут "Сочи". Игра запланирована на 17 июля, начало - в 15:00 мск.
Источник: РИА Новости
В "Торпедо" подтвердили переговоры с Геркусом
Председатель совета директоров "Торпедо" Сергей Менжинский подтвердил переговоры с Ильей Геркусом.
Фото: ТАСС