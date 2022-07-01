Ранее немецкие СМИ сообщали, что берлинский клуб хочет взять Эджуке в годичную аренду. Позже стало известно, что Чидера намерен приостановить контракт с ЦСКА. Отметим, что "Герту" возглавляет бывший главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.
"Я знаю, что вы хотите узнать, но мы не участвуем в подобных слухах", - заявил директор по коммуникациям "Герты" Маркус Юнг.
Нападающий Чидера Эджуке выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне нигериец провел за армейский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Эджуке с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 млн евро.
Источник: Чемпионат
В "Герте" отреагировали на слухи о возможном переходе Эджуке
В "Герте" отреагировали на информацию о потенциальном переходе нападающего ЦСКА Чидеры Эджуке в берлинский клуб.
Фото: РПЛ