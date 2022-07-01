По информации источника, исландец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил свой контракт с армейцами до конца сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Сигурдссон планирует перейти в "Норрчепинг", за который играл с 2017 по 2018 год.
Минувший сезон Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской "Венеции". В Серии А на счету Арнора 9 матчей, он также сыграл в 2 играх в рамках Кубка Италии, результативными действиями не отметился.
В общей сложности за ЦСКА Арнор провел 87 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,3 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА
Полузащитник Арнор Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА.
Фото: РПЛ