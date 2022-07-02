Напомним, в конце июня Жирков расторг контракт с "Химками". Защитник выступал за подмосковный клуб с января 2022 года и провел за команду 3 матча в РПЛ. Результативными действиями бывший футболист сборной России не отметился.
Жирков рассказал, что контракт с "Химками" был заключен по схеме "1+1". Футболист отметил, что если любая из сторон хотела бы продлить соглашение, то контракт был бы пролонгирован при условии сохранения подмосковным клубом места в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
"Со своей стороны я сообщил, что не хотел бы продлевать соглашение. Это "Химки", насколько я понял, не расстроило. В итоге, продлевать контракт не стали.
Я приходил в клуб при Владимире Габулове. Затем все поменялось, включая тренерский штаб. И для меня тоже - вы видели сколько раз после этого я попадал в заявку на игры. Оставаться в такой ситуации в клубе, когда точно не будешь играть, не вижу смысла", - сказал Жирков.
До перехода в "Химки" последним клубом Жиркова был "Зенит". Также Жирков защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
Источник: Матч ТВ
Жирков: сам сказал "Химкам", что не хочу продлевать контракт. Не вижу смысла оставаться, если не буду играть
Российский защитник Юрий Жирков рассказал об уходе из "Химок".
Фото: ФК "Химки"