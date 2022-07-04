Ранее появилась информация, что словенец перейдет в клуб Серии А. Сообщается, что сумма трансфера составит около 5 млн евро с учетом бонусов.
"Мне очень жаль, но мне нечего сказать по поводу перехода Бийола в "Удинезе". Пишут, что уже договорились? Я ничего не могу вам ответить", - цитирует Марино "Чемпионат".
Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". В минувшей кампании словенский полузащитник сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.
Контракт 23-летнего словенца с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
"Удинезе" в сезоне-2021/22 финишировал на 12-м месте в таблице Серии А.
В "Удинезе" отреагировали на слухи о возможном переходе Бийола из ЦСКА
Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб полузащитника ЦСКА Яки Бийола.
Фото: РПЛ