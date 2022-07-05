"Фламенго" ведет переговоры с агентом Вендела, с самим футболистом и его семьей. "Фламенго" точно хочет его. "Зенит" в курсе этого интереса. Если какое-то решение будет, то оно произойдет только после Суперкубка России. Вендел точно сыграет в субботу против "Спартака", а потом посмотрим", - цитирует журналиста РБ Спорт.
Ранее в СМИ появилась информация, что агент Вендела также ищет варианты продолжения карьеры футболиста в Европе. Сообщалось, что услуги бразильца были предложены "Наполи" и "Эвертону". Позднее появившиеся слухи опроверг гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 19 млн евро. В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Всего за сине-бело-голубых Вендел сыграл в 55 матчах.
Бразильский журналист сообщил, что "Фламенго" ведет переговоры с Венделом
Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, что полузащитником "Зенита" Венделом интересуется "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"