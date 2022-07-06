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Петржела: в УЕФА не дураки сидят, Россию скоро вернут в Европу

Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о возможном возвращении российских клубов и сборных на европейскую арену.
Фото: Getty Images
Ранее УЕФА исключила российские клубы и сборные из своих турниров на сезон-2022/23. Команды не смогут принять участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а сборная пропустит розыгрыш Лиги наций.

Также ФИФА объявила, что все легионеры, которые выступают в российских клубах, имеют возможность приостановить свои контракты с командами до конца июня 2023 года.

"Думаю, в УЕФА не дураки сидят, чтобы продлевать срок бана России. Еще пять лет бана? Нет, не думаю. Мне кажется, вашу страну скоро вернут в Европу, в еврокубки.

Как только в мире все станет хорошо - Россия тут же будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и на других турнирах. То, что происходит в Европе, это катастрофа", - сказал Петржела.

Вместо еврокубков может появиться новый турнир - Кубок РПЛ. Сегодня стало известно, что 13 клубов поддержали идею проведения этого соревнования, три команды ("Химки", "Оренбург" и "Факел") выступили против. Также против Кубка выступил телеканал "Матч ТВ".

Источник: РБ Спорт


Петржела УЕФА
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