По информации источника, петербургский клуб официально объявит о трансфере бразильца в ближайшее время.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что с Родригао будет подписан контракт по схеме "3+1". СМИ сообщали, переход защитника обойдется петербуржцам примерно в 4 млн евро. Зарабатывать Родригао в "Зените" будет около миллиона евро в год без учета бонусов.
Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Источник: Чемпионат
СМИ: Родригао подписал контракт с "Зенитом"
Защитник "Сочи" Родригао подписал контракт с "Зенитом".
Фото: РПЛ