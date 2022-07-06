Напомним, ранее спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что у Кокорина есть предложения от российских клубов.
"Химки" точно не делали никаких предложений Кокорину. Его нет в наших списках сейчас, с зимы ничего не изменилось. Мы нацелены на развитие своих молодых, доморощенных кадров", - цитирует Терюшкова Sport24.
В прошедшем сезоне Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту. Россиянин выступает за итальянский клуб с января прошлого года, но все еще не открыл счет голам за "фиалок".
Терюшков: "Химки" точно не делали никаких предложений Кокорину
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб не делал предложений форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.
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