По данным источника, Стежко, находящийся на просмотре, принял участие в контрольном матче "Алании" против "Балтики" (1:0).
Виталий Стежко является воспитанником "Краснодара". Он является капитаном второй команды "быков". В прошедшем сезоне защитник провел два матча в РПЛ за основную команду и шесть матчей в "Краснодаре-2" в Первой лиге (ранее ФНЛ). Он пропустил большую часть сезона из-за разрыва связки колена.
В этом году Стежко исполнилось 25 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: капитан "Краснодара-2" находится на просмотре в "Алании"
Защитник "Краснодара-2" Виталий Стежко проходит просмотр в "Алании".
Фото: ФК "Краснодар"