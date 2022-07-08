Как сообщает источник, когда Фукс попросил разрешения у ЦСКА продолжить восстановление от повреждения на родине, клуб согласился, но выставил бразильцу условие: вдвое сократить зарплату на период пока он не находится в клубе.
Напомним, в конце июня "армейцы" объявили, что Бруно Фукс не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за воспаления сухожилия. Сообщалось, что на восстановление защитника уйдет 3-4 недели.
Бруно Фукс перешел в ЦСКА летом 2020 года из "Интернасьонала" за 8 млн евро. Его контракт с армейским клубом рассчитан до лета 2025 года. В общей сложности за столичный клуб 23-летний бразилец провел 11 матчей.
Источник: Bobsoccer
Источник: зарплата Фукса в ЦСКА сокращена вдвое до его возвращения в расположение клуба
Стало известно, на каких условиях ЦСКА согласился отпустить Бруно Фукса лечиться в Бразилию.
Фото: РПЛ