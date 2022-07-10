"Али может приостановить контракт с "Ростовом". Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность - 50 на 50", - приводит слова агента Sport24.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
Гамбийский нападающий Али Соу выступает за "Ростов" с 2021 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист провел за донской клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Контракт Соу с "Ростовом" рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2,5 млн евро.
"Вероятность - 50 на 50". Али Соу может приостановить контракт с "Ростовом"
Луиджи Соррентино, агент нападающего "Ростова" Али Соу, рассказал о будущем игрока.
Фото: РПЛ