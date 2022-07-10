"Слова Мележикова о том, что "Спартак" не может конкурировать с финансовым мешком? Хм. Да, сейчас у Федуна, как я понимаю, финансовые дела идут негладко. Но что было до этого? Просто посчитайте, сколько денег москвичи потратили на приобретение легионеров за последние три года? Думаю, траты с трансферными суммами "Зенита" сопоставимы", - заявил Орлов "СЭ".
Ранее "Зенит" одержал разгромную победу в матче Суперкубка России над "Спартаком" (4:0) - питерцы завоевали этот трофей в третий раз подряд. Мележиков, говоря о дальнейшей стратегии красно-белых, заявил, что москвичи не намерены гнаться за "финансовыми мешками".
16 июля "Спартак" в Грозном сыграет против "Ахмата" в рамках стартового тура Российской Премьер-лиги. "Зенит" днем ранее на выезде сойдется с "Химками".
Орлов – о заявлении Мележикова: посчитайте, сколько денег "Спартак" потратил на легионеров за 3 года
Известный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова гендиректора "Спартака" Евгения Мележикова о "Зените".
Фото: ФК "Зенит"