"Сегодня мы стали еще ближе к подписанию еще одного аргентинца – Габриэля Флорентина из "Архентинос Хуниорс". Мы ждем реакцию аргентинской стороны на наше окончательное предложение…
У нас не было проблем при подписании с Марином… Думаю, что аргентинская сторона имеет заинтересованность в переезде в Россию", - цитирует функционера "Матч ТВ".
В начале июля "Оренбург" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Коста-Рики Джимми Марином Вильчесом.
"Оренбург" завершил сезон Футбольной национальной лиги в зоне стыковых матчей и сошелся с "Уфой". Оренбуржцы оказались сильнее башкирского коллектива и теперь в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-лиге.
"Оренбург": мы стали ближе к подписанию еще одного аргентинца
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о трансферной кампании клуба после выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"