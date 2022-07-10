"Я считаю, что "Спартак" оставил очень печальное впечатление в матче за Суперкубок. Каждый год новый тренер — сериал продолжается. Сложно сказать, как команда выступит в чемпионате — особенно по вчерашней игре", - цитирует Газзаева "Чемпионат".
Днем ранее "Зенит" с крупным счетом переиграл "Спартак" - 4:0. Подопечные Сергея Семака вновь завоевали Суперкубок страны – это их третий трофей подряд. Ранее сине-бело-голубые дважды обыгрывали "Локомотив" - В 2020-м и 2021 году.
Газзаев: каждый год у "Спартака" новый тренер — сериал продолжается
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от крупной победы "Зенита" над "Спартаком" в матче Суперкубка России.
Фото: "Спорт-Экспресс"