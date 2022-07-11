Ранее сообщалось, что интерес к аренде Владислава Шитова проявляет "Пари НН".
По данным источника, "Спартак" хотел бы, чтобы вместе с Владиславом в аренду в тот же клуб отправился и его брат, Виталий Шитов. Это условие делает сделку невозможной для нижегородцев, поскольку за них уже выступает Константин Шильцов, который также арендован из "Спартака", а по правилам нельзя арендовать более двух игроков одного клуба. В связи с этим к сделке приблизилось "Торпедо", которое готово пойти на условие красно-белых.
В активе Владислава Шитова в завершившемся сезоне 28 матчей в составе "Спартака-2" в Первой лиге, в которых он забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. На счету Виталия за тот же период 32 матча, один гол и две результативные передачи.
Ранее "Спартак" объявил о закрытии второй команды, поэтому к новому сезону братья Шитовы готовятся вместе с основой.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Спартак" хочет отправить обоих братьев Шитовых в аренду в один клуб. Претендент - "Торпедо"
Виталий и Владислав Шитовы могут отправиться в аренду в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"