По данным источника, функционер является одним из кандидатов – в списке претендентов присутствуют и другие фамилии. Отмечается, что в клубе перестраивается структура и конфигурация управления – стоит ожидать новых назначений как в спортивном, так и административном блоках.
Сегодня из "Спартака" ушел спортивный директор столичного коллектива Лука Каттани – он занимал эту должность с декабря 2021 года. В СМИ сообщалось, что в клубе не станут торопиться с выбором нового менеджера на эту должность, до зимней паузы кампании 2022/2023 исполнять обязанности спортивного директора красно-белых будет Артем Ребров.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: гендиректор "Крыльев Советов" может уйти в "Спартак" на руководящую должность
Генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев может покинуть клуб и занять руководящую должность в "Спартаке".
Фото: ПФК "Крылья Советов"