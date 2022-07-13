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Юран ответил на вопрос, действительно ли Глушаков мог перейти в "Динамо" из "Химок"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о слухах относительно перехода полузащитника Дениса Глушакова в "Динамо".
Фото: РПЛ
"Это был обычный информационный вброс. Как только услышал об этом, сразу же позвонил Глушакову, который мне коротко ответил: "Николаич, я игрок "Химок". И этим все сказано!" - приводит слова Юрана "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что Глушаков подпишет контракт с "Динамо" этим летом. Позднее сам футболист опроверг появившиеся слухи.

Глушаков защищает цвета "Химок" на протяжении последних двух сезонов.


Химки Юран Глушаков Динамо
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