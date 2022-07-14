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Мележиков: цели "Спартака" на сезон - золотые медали чемпионата и финал Кубка России

Генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о целях и задачах красно-белых на предстоящий сезон-2022/2023.
Фото: ФК "Спартак"
- Цели на сезон я определил команде, они утверждены советом директоров - золотые медали в чемпионате России и финал Кубка, по большому счету тоже победа. Но вы должны понимать отличия целей и задач. Это цели. Других у клуба не будет никогда. Задачи: максимальная концентрация на всей дистанции и работа команды на результат в каждом матче, - передает слова Мележикова Sport24.

В прошедшем сезоне московский "Спартак", которым летом и осенью 2021 года руководил португальский главный тренер Руй Витория, а весной 2022 года - итальянский специалист Паоло Ваноли, занял десятое место в чемпионате России, набрав 38 очков в 30 матчах. При этом красно-белые стали обладателями Кубка России. В июне 2022 года пост главного тренера москвичей занял 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, 13 июля было объявлено об уходе из клуба пригласившего его итальянского спортивного директора Луки Каттани. В матче за Суперкубок России "Спартак" разгромно проиграл "Зениту" со счетом 0:4.

Никогда такого не было, и вот опять: «Спартак» внезапно покинул спортдир Каттани. Куда несет красно-белую лодку?


Спартак Мележиков
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