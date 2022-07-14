"Болельщики не будут бойкотировать матчи. Мы проводим работу, объясняем, что они болеют за команду", - цитирует Айдамирова РИА Новости.
4 июля в России стартовал процесс оформления Fan ID. Как сообщали журналисты и болельщики, система оформления паспорта болельщика на портале Госуслуг дала сбой в первый же день своей работы. С начала сезона-2022/23 Fan ID будет обязателен для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт".
Напомним, ранее фанатские объединения нескольких клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) объявили о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
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Болельщики "Ахмата" не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о том, будут ли фанаты грозненцев бойкотировать матчи РПЛ из-за паспорта болельщика (Fan ID).
Фото: РИА Новости