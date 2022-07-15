"Очень жалко, что молодые ребята в таком возрасте уходят. Это странно, в командах должно быть обследование. Понятно, что тромб, но команды должны обследовать и выявлять такие моменты. Саша был хорошим парнем, талантливым. Мог заиграть в «Спартаке», но чуть-чуть не повезло. Знал его еще по академии. Очень жалко", - цитирует Прудникова Sport24.
Напомним, сегодня стало известно, что Александр Козлов скончался в возрасте 29 лет. Сообщалось, что у футболиста оторвался тромб во время тренировки в составе "Зоркого", с которым он проходил подготовку к новому сезону.
Нападающий был воспитанником "Спартака", за который успел провести 28 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. После ухода из стана красно-белых он выступал за "Тосно", "Факел", "Тюмень", "Химки" и еще несколько клубов низших российских лиг.
Прудников - о смерти Козлова: Саша был талантливым парнем, мог заиграть в "Спартаке". Очень жалко
Экс-форвард "Спартака" Александр Прудников прокомментировал известие о смерти другого бывшего нападающего красно-белых Александра Козлова.
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