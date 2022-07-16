"Да, в начале у нас что-то не получалось и пропустили необязательный гол, как показалось с углового, которого не было. Потом взяли всё в свои руки и с началом второго тайма переломили ход игры", - цитирует функционера "Чемпионат".
Встреча завершилась уверенной победой коллектива из Самары – 4:2. Дважды ворота соперника поразил нападающий "Крыльев Советов" Максим Глушенков.
В рамках второго тура Российской Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина в гостях сыграют с "Зенитом", который ранее не смог удержать преимущество над "Химками" (1:1).
Спортдиректор "Крыльев Советов" - о победе над "Оренбургом": мы пропустили гол с углового, которого не было
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко поделился впечатлениями от победы над "Оренбургом" (4:2) в первом туре РПЛ.
Скриншот: РПЛ