"В понедельник у нас крайний срок", - приводит слова главы департамента судейства Павла Каманцева "Чемпионат".
"Спартак" накануне, 16 июля в Грозном сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). Красно-белые уступали до 85-й минуты, когда Виктор Мозес принес команде ничью точным ударом из-за штрафной.
"Спартак" с конца первого тайма играл в меньшинстве - две желтые карточки за несколько секунд получил новичок команды Мацей Рыбусь. Кроме того, возмущения москвичей вызвали эпизод с неназначением пенальти за попадания мяча в руку защитника "Ахмата" и отсутствие красной карточки голкиперу грозненцев Шелии за агрессивные действия в адрес Александра Соболева.
Стало известно, до какого срока "Спартак" может обжаловать судейство матча с "Ахматом"
В ЭКС РФС рассказали, какой крайний срок для подачи жалобы на судейство матча 1-го тура между "Ахматом" и "Спартаком" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"