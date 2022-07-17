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П1 1.67X 3.95П2 5.2

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Велес
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
Родина1 тайм
П1 1.2X 5.2П2 18
Арсенал
2 - 1 2 1
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 3.05X 2.4П2 3
Волгарь
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Акрон1 тайм
П1 1.4X 3.75П2 9.75
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В "Торпедо" ответили на вопрос, когда команда начнет оформлять Fan ID

Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о процессе оформления паспорта болельщика в столичном клубе.
Фото: Sport24
"Я вчера оформил. Команда будет оформлять после этого матча. В третьем туре мы играем в Самаре, поэтому начнем оформление. Надеюсь, проблем не будет. Если столкнемся, то поделимся впечатлениями", - цитирует функционера Sport24.

Начиная с лета 2022 года наличие паспорта болельщика (Fan ID) является обязательным условием посещения спортивных соревнований в России. В связи с этим активные объединения фанатов ряда команд Российской Премьер-лиги объявили, что будут игнорировать все игры национального первенства.


Торпедо Fan ID
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