"Я вчера оформил. Команда будет оформлять после этого матча. В третьем туре мы играем в Самаре, поэтому начнем оформление. Надеюсь, проблем не будет. Если столкнемся, то поделимся впечатлениями", - цитирует функционера Sport24.
Начиная с лета 2022 года наличие паспорта болельщика (Fan ID) является обязательным условием посещения спортивных соревнований в России. В связи с этим активные объединения фанатов ряда команд Российской Премьер-лиги объявили, что будут игнорировать все игры национального первенства.
В "Торпедо" ответили на вопрос, когда команда начнет оформлять Fan ID
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о процессе оформления паспорта болельщика в столичном клубе.
Фото: Sport24