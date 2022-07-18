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Гаранин: ЦСКА произвёл отличное впечатление в матче с "Уралом"

Тренер футбольного клуба "Сочи" Вадим Гаранин поделился ожиданиями от второго тура РПЛ, в котором его клуб сыграет с ЦСКА.

Фото: ПФК ЦСКА
"Во втором туре встречаемся с ЦСКА, который произвёл отличное впечатление во время игры с "Уралом". Мы готовимся к игре с "армейцами", - сказал Гаранин.

ЦСКА в первом туре РПЛ обыграл "Урал". Голами в составе "красно-синих" отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.

"Сочи" открыл чемпионат игрой с "Торпедо" на выезде. Сочинцы переиграли хозяев со счётом 3:1. Голами отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе.

Источник: "Чемпионат"


Гаранин Сочи ЦСКА
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