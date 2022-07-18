"Во втором туре встречаемся с ЦСКА, который произвёл отличное впечатление во время игры с "Уралом". Мы готовимся к игре с "армейцами", - сказал Гаранин.
ЦСКА в первом туре РПЛ обыграл "Урал". Голами в составе "красно-синих" отличились Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
"Сочи" открыл чемпионат игрой с "Торпедо" на выезде. Сочинцы переиграли хозяев со счётом 3:1. Голами отметились Ибрагим Цаллагов, Владислав Сарвели и Георгий Мелкадзе.
Источник: "Чемпионат"
Гаранин: ЦСКА произвёл отличное впечатление в матче с "Уралом"
Тренер футбольного клуба "Сочи" Вадим Гаранин поделился ожиданиями от второго тура РПЛ, в котором его клуб сыграет с ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА