Объявление о переходе бразильца появилось на официальном сайте "Зенита". Сообщается, что у петербуржцев будет право выкупа Мантуана. Аренда игрока продлится один сезон.
Напомним, Густаво Мантуан вместе с голкипером Иваном Куарезмой должен стать частью сделки по уходу Юри Алберто на правах аренды в "Коринтианс". Ранее "Зенит" сегодня объявил о переходе Ивана с правом выкупа.
Густаво Мантуан является воспитанником "Коринтианса". За все время на его счету 42 матча в составе команды, в которых он забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
Мантуан на правах аренды с правом выкупа перешел в "Зенит"
Густаво Мантуан официально перешел в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"