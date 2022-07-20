"Малком и Клаудиньо счастливы в "Зените"? Им комфортно в клубе, хотя у всех бывали сложные периоды. Малком и Клаудиньо хотят продолжить выступления за "Зенит", даже несмотря на пропуск еврокубкового сезона. Они в отличном настроении", - приводит слова тренера "Российская газета".
Полузащитник Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2024 года. В сезоне-2022/23 25-летний футболист провел 2 матча, в которых забил 1 гол. Всего за "Зенит" он сыграл в 77 матчах, на его счету 17 забитых мячей.
Полузащитник Клаудиньо присоединился к "Зениту" летом 2021 года. В текущем сезоне бразилец стал автором двух голевых передач в 2-х матчах в футболке петербуржцев. Его трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до 2026 года.
Тренер "Зенита": Малком и Клаудиньо хотят продолжить выступления за клуб
Бразильский тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра рассказал, почему полузащитники Малком и Клаудиньо решили остаться в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"