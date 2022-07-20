- По позиции Кравцов - не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из "Зенита". Он бы и ушел, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдет, - приводит слова Аршавина РИА Новости.
20-летний опорный полузащитник "Зенита" Кирилл Кравцов в осенней части прошедшего сезона провел за взрослую команду сине-бело-голубых 13 матчей, в том числе 2 игры в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Зимой 2022 года футболист был отдан в аренду в "Нижний Новгород", где в весенней части сезона сыграл 11 матчей, забил 1 гол и выполнил 2 результативных передачи.
Аршавин: Кравцову лучше уйти из "Зенита". Вопрос в ситуации с Венделом
Заместитель гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о перспективах полузащитника Кирилла Кравцова.
Фото: РПЛ