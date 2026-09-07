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Григорян рассказал, что ему бросилось в глаза в матче "Динамо" - "Спартак"

Российский тренер Александр Григорян подвел итоги матча 7 тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Григоряна, ему бросилось в глаза не лучшее физическое состояние красно-белых и безобразная игра Парады.

- "Спартак" ничью не заслужил никак. Красно-белые показали один из худших матчей, думаю, что можно приблизить его к провальному. Безобразная игра левого защитника Парады.
Что бросилось в глаза — не лучшее физическое состояние "Спартака", а конкретно ни одного игрока не могу выделить, кто бы делал спринты, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 6 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Ярослав Гладышев и Артур Гомес, в составе красно-белых автором забитого мяча стал Данил Пруцев.

По итогам 7 сыгранных туров команда Сандро Шварца занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

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