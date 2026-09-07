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Самедов оценил дебют Мостового за "Локомотив"

Экс-футболист "Локомотива" Александр Самедов оценил дебют Андрея Мостового за "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Самедова, Мостовой поможет "Локомотиву" и его переход - усиление для красно-зеленых.

- Хороший переход и отличный игрок. Естественно, он поможет "Локомотиву". Он уже помог в первом же матче с "Балтикой".
Благодаря его голу команда добилась первой победы в сезоне. Думаю, это определенно усиление, - приводит слова Самедова "СЭ".

Андрей Мостовой перешел в московский "Локомотив" из петербургского "Зенита" в летнее трансферное окно на правах годичной аренды. Напомним, что полузащитник является воспитанником "железнодорожников", а его контракт с петербуржцами истекает по окончании сезона.

В седьмом туре РПЛ команда Михаила Галактионова одержала выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 1:0 - Мостовой вышел на поле с первых минут и записал на свой счет победный гол.

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