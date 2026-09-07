- Команда Ивана Шабарова соберётся 19 сентября в Новогорске, после чего отправится в Скопье. Там 28 сентября россияне встретятся с Северной Македонией U-21. Завершится УТС в Стара-Пазове двумя матчами с Сербией – 2 и 5 октября, - сообщается на сайте РФС.
В июне молодежная сборная России одержала две победы над сборной Ирака U23 со счетом 5:1 и 1:0, а в марте уступила на выезде молодежной команде Иордании 1:2 и одержала победу над Узбекистаном со счетом 2:1.
Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
Стали известны ближайшие соперники молодежной сборной России
Стало известно, с кем сыграет молодежная сборная России в сентябре-октябре.
Фото: РФС