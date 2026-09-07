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Расулов мечтает сыграть за мадридский "Реал": наверное, вытесню Куртуа

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов рассказал о своей мечте.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Расулова, он мечтает сыграть за "Реал" и считает, что, возможно, сможет сместить Куртуа.

- Есть пример Сафонова и Хайкина. У наших вратарей сто процентов есть возможность уехать в зарубежные чемпионаты.
Лично я мечтаю сыграть за "Реал" (Мадрид). Вытесню ли Куртуа? Наверное (Смеется.), - приводит слова Расулова "СЭ".

Курбан Расулов провел за московское "Динамо" во всех турнирах 20 матчей, пропустил 23 мяча и сохранил ворота "сухими" в 5 встречах. Контракт 20-летнего россиянина со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года, рыночная стоимость голкипера оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро. Также на счету Расулова 2 матча в составе сборной России до 21 года.

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