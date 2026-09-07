Генич назвал футболиста ЦСКА, которого нельзя убирать из состава

- Вот сейчас, болельщики ЦСКА, подумайте, как бы выглядел ЦСКА, если бы убрали Облякова. Вот убрали Кисляка, увидели, как это плохо, да?
Вот попробуйте представить, если убрать Облякова, как это будет хреново для ЦСКА, - сказал Генич в эфире "Коммент.Шоу".
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, дубль на свой счет записал Иван Обляков, забив один из голов с пенальти, в составе хозяев голом отличился Александр Соболев.
По итогам семи сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.