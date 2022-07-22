"Все надеются, что "Зенит" снова потеряет очки. После ничьей в первом туре должны сделать выводы и подойти к матчу в оптимальном состоянии… Конечно, по составу "Зенит" намного сильнее "Крыльев". Если питерцы правильно подойдут к матчу, то "Крыльям" будет тяжело", — цитирует Радченко "Чемпионат".
В первом туре чемпионата России "Зенит" поделил очки с "Химками", сыграв вничью – 1:1. Сегодня подопечные Сергея Семака на своем поле примут "Крылья Советов", стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Самарцы набрали 3 очка в матче с "Оренбургом" и теперь лидируют в турнирной таблице национального первенства.
Радченко: все надеются, что во втором туре РПЛ "Зенит" снова потеряет очки
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча питерцев против "Крыльев Советов" во втором туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"