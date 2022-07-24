Ранее появилась информация, что Варела покинул расположение столичного коллектива, не предупредив о своем отъезде клуб. Агент футболиста заявил, что его клиент собирается подписать контракт с "Фламенго".
"Слова агента, что они ждут улучшенного предложения? Мы уважаем наш клуб, на шантаж отвечать не можем. Можете сделать выводы. Как отреагировали игроки? Тремя мячами в первом тайме", - цитирует функционера "Чемпионат".
Варела не принял участие в матче "Динамо" против "Торпедо" - подопечные Славиши Йокановича одержали крупную победу со счетом 4:0.
Член СД "Динамо" Гафин – о словах агента Варелы: на шантаж отвечать не можем
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин поделился мнением о высказывании агента защитника Гильермо Варелы.
Фото: ФК "Динамо"