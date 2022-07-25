"Просто Варелы сейчас нет с нами, а накануне матча был. Мы не знаем, где он. Со временем все станет ясно. Что касается моего появления в старте, то, думаю, не секрет, что, скорее всего, эта история повлияла. Потому что Паршивлюк сыграл вместо Варелы правого защитника, а я сыграл в центре", - приводит слова Сазонова Sport24.
Напомним, вчера стало известно, что в ночь перед матчем против "Торпедо" защитник "Динамо" Гильермо Варела покинул расположение клуба, никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители бело-голубых заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств.
"Динамо" в итоге разгромило "Торпедо" (4:0) и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам двух туров. В следующем матче бело-голубые в гостях сыграют против "Факела". Встреча пройдет в субботу, 30 июля.
Сазонов: не секрет, что история с Варелой повлияла на мое появление в старте против "Торпедо"
Защитник "Динамо" Саба Сазонов прокомментировал внезапный отъезд Гильермо Варелы из расположения клуба.
Фото: РПЛ