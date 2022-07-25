"У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить, как Варела. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь. В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена", - цитирует Едвая "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что в ночь перед матчем второго тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Торпедо" защитник бело-голубых Гильермо Варела тайно покинул расположение клуба. Представители столичного коллектива назвали поступок уругвайца нарушением контрактных обязательств.
Позднее в СМИ появилась информация, что 29-летний защитник вернулся на базу "Динамо", чтобы собрать вещи, а после в спешке покинул ее, не став прощаться с одноклубниками.
Агент футболиста заявлял, что его клиент намерен подписать контракт с "Фламенго".
Едвай: у меня есть характер, чтобы не поступить, как Варела – я не предам "Локомотив"
Защитник "Локомотива" Тин Едвай заявил, что не собирается покидать столичный коллектив.
Фото: РПЛ