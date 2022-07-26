Напомним, ранее Глушаков, отвечая на вопрос о возможности однажды стать тренером "Спартака", заявил, что еще вернется в московский клуб в качестве футболиста.
"Это был оборот речи со стороны Дениса, но никогда не говори никогда. Если ему предложат вернуться капитаном в "Спартак", то мы будем счастливы и отпустим Дениса", - цитирует Терюшкова Sport24.
Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы, став капитаном красно-белых. В составе "Спартака" Глушаков становился чемпионом России и победителем Суперкубка страны.
В "Химках" заявили, что готовы отпустить Глушакова в "Спартак"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб готов пойти на встречу Денису Глушакову, если ему поступит предложение от "Спартака".
Фото: ФК "Химки"