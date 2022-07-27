"У "Зенита" нет задолженностей перед Луневым", - сказал Медведев.
Сегодня вратарь "Байера" Андрей Лунев обратился к председателю правления ОАО "Газпром" Алексею Миллеру по вопросу о невыплате премиальных за победы в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Андрей выступал за "Зенит" 4 года. В 2017 году перешёл в петербургский клуб из "Уфы". В 2021 году подписал контракт с "Байером" в статусе свободного агента. В составе российской команды вратарь трижды стал чемпионом России и один раз выиграл Кубок страны.
Источник: "Чемпионат"
Медведев: у "Зенита" нет долгов перед Лунёвым
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о долгах клуба перед Андреем Лунёвым.
Фото: ФК "Байер"