"Мы понимали, какая будет интенсивность в этом матче. Имея Ибрагима Цаллагова и Виктора Ангбана на той же позиции опорных полузащитников, понимали, сколько будет единоборств. И не из-за каких-то выдуманных конфликтов, как может кому-то со стороны показаться. Просто дело в его физических кондициях. Он немного не в том состоянии, в котором, наверное, даже сам Нобоа хотел бы быть", - цитируют Гаранина "Известия".
Напомним, ранее Кристиан Нобоа заявил, что недоволен стартом нового сезона, поскольку проводит слишком мало времени на поле. Вопрос о причинах сложившейся ситуации эквадорец адресовал тренеру "Сочи".
В летнее межсезонье "Сочи" покинул главный тренер Владимир Федотов, у которого подошел к концу контракт с клубом. После этого специалист возглавил ЦСКА. Вместо него в "Сочи" пришел экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, который официально работает в должности старшего тренера, поскольку не имеет лицензии, необходимой для работы на уровне РПЛ.
В стартовых турах РПЛ Кристиан Нобоа дважды начинал встречи на скамейке запасных, выходя по ходу матчей. На его счету одна голевая передача.
Тренер "Сочи" Гаранин объяснил, почему Нобоа не выходит в стартовом составе
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал недовольство Кристиана Нобоа количеством игровой практики на старте сезона.
Фото: ФК "Сочи"