Гулиев: злюсь на себя за ситуацию с американцем - вот был тупой! Мог повториться сценарий Кокорина и Мамаева

Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев рассказал о своем отношении к случившемуся весной 2019 года дорожному инциденту, в котором он избил переходившего улицу пешехода.

Фото: ФК "Спартак"





В апреле 2019 года 22-летний и выступавший на тот момент за московский " - Какими были мои действия, когда понял, что об этой ситуации говорят из каждого утюга? Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват. До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить - злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: "Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!" Тогда только утихла история с Кокориным и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться, - передает слова Гулиева Sport24 В апреле 2019 года 22-летний и выступавший на тот момент за московский " Спартак " полузащитник Аяз Гулиев попал в скандальную ситуацию, избив переходившего улицу по пешеходному переходу гражданина США после попытки проехать переход на красный свет. Задержанный полицией Гулиев принес потерпевшему свои извинения, после чего тот отказался от претензий. За полгода до этого происшествия стали участниками избиений в центре Москвы и фигурантами уголовного дела, по которому в итоге получили тюремные сроки, нападающий " Зенита " Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.