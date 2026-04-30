"У них звёздная болезнь". Мостовой жёстко высказался о Талалаеве и Галактионове

- Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему со всей официальностью. У Талалаева и Галактионова звёздная болезнь. Ведь "Википедию" их откроешь, а там похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит, - передаёт слова Мостового "СЭ".
Напомним, ранее наставник "Локомотива" просил журналистов обращаться к нему по имени и отчеству.
В чемпионате России после 27 туров "Локомотив" с 49 очками удерживает третью строчку и продолжает борьбу за бронзовые медали. "Балтика" располагается на пятом месте, набрав 46 баллов и сохраняя шансы побороться за тройку лидеров.