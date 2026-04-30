"У них звёздная болезнь". Мостовой жёстко высказался о Талалаеве и Галактионове

Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о перепалке между Владиславом Радимовым и наставником "Балтики" Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Локомотив"
Поводом для обсуждения стало обращение Радимова к наставнику калининградцев по имени - "Андрюша", что не понравилось самому Талалаеву. Мостовой встал на сторону экс-футболиста "Зенита" и раскритиковал реакцию тренеров на подобные вещи.

- Ну, обратился Радимов, так пофиг. Галактионов тоже до этого просил к нему со всей официальностью. У Талалаева и Галактионова звёздная болезнь. Ведь "Википедию" их откроешь, а там похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит, - передаёт слова Мостового "СЭ".

Напомним, ранее наставник "Локомотива" просил журналистов обращаться к нему по имени и отчеству.

В чемпионате России после 27 туров "Локомотив" с 49 очками удерживает третью строчку и продолжает борьбу за бронзовые медали. "Балтика" располагается на пятом месте, набрав 46 баллов и сохраняя шансы побороться за тройку лидеров.

