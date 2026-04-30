Футболист сборной Мексики сыграет на шестом чемпионате мира и завершит карьеру

Вратарь Гильермо Очоа планирует завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира - 2026. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мексиканский голкипер войдёт в заявку своей сборной на предстоящий мундиаль. Для Очоа этот чемпионат мира станет уже шестым в карьере.



Вратарь дебютировал за национальную команду ещё в 2005 году, а впервые попал на чемпионат мира летом 2006-го. За сборную Мексики Очоа провёл 152 матча и пропустил 154 мяча.