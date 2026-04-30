В РФС отреагировали на интерес "ПСЖ" к Батракову: лучшие должны играть в РПЛ

- Мне хочется, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.
Да, переход российского игрока в европейский чемпионат обогащает нашу национальную команду и делает её сильнее. Но для целей РПЛ интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли здесь, - приводит слова Митрофанова Sport24.
Ранее стало известно, что представители "ПСЖ" посещали один из матчей "Локомотива", чтобы понаблюдать за Батраковым. В нынешнем сезоне молодой игрок провёл 34 матча, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.