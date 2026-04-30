Ноттингем Форест
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Брага
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
1 - 0 1 0
СтрасбургЗавершен
Шахтер
1 - 3 1 3
Кристал ПэласЗавершен

В РФС отреагировали на интерес "ПСЖ" к Батракову: лучшие должны играть в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможный переход игрока "Локомотива" Алексея Батракова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
Функционер признал, что трансферы россиян за границу идут на пользу сборной, однако подчеркнул важность сохранения сильнейших игроков в чемпионате России. Митрофанов обозначил свою позицию по этому вопросу.

- Мне хочется, чтобы РПЛ была самой зрелищной лигой и наши лучшие футболисты играли бы в России.

Да, переход российского игрока в европейский чемпионат обогащает нашу национальную команду и делает её сильнее. Но для целей РПЛ интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли здесь, - приводит слова Митрофанова Sport24.

Ранее стало известно, что представители "ПСЖ" посещали один из матчей "Локомотива", чтобы понаблюдать за Батраковым. В нынешнем сезоне молодой игрок провёл 34 матча, забил 17 мячей и сделал 11 ассистов.

