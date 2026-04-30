Клуб АПЛ включился в борьбу за Рэшфорда - источник

Будущее Маркуса Рэшфорда после окончания сезона остаётся неопределённым.

Как сообщает Mundo Deportivo, интерес к английскому вингеру проявляет "Астон Вилла". По информации источника, возвращение футболиста в бирмингемский клуб поддерживает лично Унаи Эмери. При этом "Барселона", за которую Рэшфорд сейчас выступает на правах аренды, пока не склоняется к активации полноценного трансфера.



Контракт Рэшфорда с "Манчестер Юнайтед" действует до 2028 года.

