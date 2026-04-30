"Брага" вырвала победу у "Фрайбурга" в концовке

Португальская "Брага" с минимальным преимуществом завершила первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Фрайбурга" - 2:1.

Хозяева быстро открыли счёт благодаря точному удару Демира Тыкназа, однако немецкий клуб вскоре отыгрался - равновесие восстановил Винченцо Грифо. Развязка наступила уже в концовке встречи: на 90+2-й минуте Марио Доржелес принёс португальской команде победу.



Ответная игра полуфинального противостояния состоится 7 мая в Германии.