"Брага" вырвала победу у "Фрайбурга" в концовке

Португальская "Брага" с минимальным преимуществом завершила первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Фрайбурга" - 2:1.
Фото: УЕФА
Хозяева быстро открыли счёт благодаря точному удару Демира Тыкназа, однако немецкий клуб вскоре отыгрался - равновесие восстановил Винченцо Грифо. Развязка наступила уже в концовке встречи: на 90+2-й минуте Марио Доржелес принёс португальской команде победу.

Ответная игра полуфинального противостояния состоится 7 мая в Германии.

