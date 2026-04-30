Назван главный кандидат на пост наставника "МЮ" - источник

Руководство "Манчестер Юнайтед" всерьёз рассматривает вариант с продолжением работы Майкла Кэррика в следующем сезоне.

Об этом сообщает The Times. По информации источника, 44-летний специалист сейчас считается главным кандидатом на сохранение должности. В клубе положительно оценивают результаты и работу тренера после его назначения по ходу сезона. При этом окончательное решение в "Юнайтед" ещё не приняли.



Кэррик возглавил манкунианцев в январе 2026 года. После 34 туров команда занимает третье место в таблице АПЛ, набрав 61 очко.