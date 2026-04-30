Известен клуб, который начал переговоры с Салахом - источник

Будущее нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха может оказаться связано с чемпионатом Турции.

Как пишет A Spor, интерес к египетскому форварду проявляет "Фенербахче". По информации источника, представители стамбульского клуба уже дважды встречались с агентами футболиста. Сообщается, что сторона игрока рассчитывает на зарплату около 20 миллионов евро в год.



Ожидается, что переговоры между сторонами продолжатся - в ближайшее время может состояться ещё одна встреча.



Ранее официально стало известно, что в конце сезона футболист покинет "Ливерпуль".